Кызыл, 8 июня, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Шолбан Кара-оол с результатом около 93% лидирует на предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии для выдвижения на досрочных выборах главы Тувы. Сегодня стали известны результаты внутрипартийного голосования, состоявшегося в районах республики, сообщает пресс-служба тувинского правительства.

gov.tuva.ru И.о. главы Тувы Шолбан Кара-оол

Соперниками Шолбана Кара-оола на внутрипартийном голосовании выступали четыре кандидата — глава администрации Дзун-Хемчикского района Байбек Монгуш, член Совета Федерации Мерген Ооржак, директор компании «Вавиол» Виктор Тунев и мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

«Мы и не ставили целью создать острую конкуренцию, когда пошли на праймериз. Скорее, наоборот: они нужны для того, чтобы еще больше консолидировать и партию, и общество. Ведь состоявшиеся голосования, несмотря на подбор известных и ярких соперников действующему главе, показали, что Кара-оол — человек, который устраивает абсолютное большинство избирателей в разных частях Тувы», — считает руководитель фракции «ЕР» в Верховном Хурале Тувы Виктор Глухов.

Окончательное решение о выдвижении кандидата на должность главы Тувы от партии «Единая Россия» будет принято на региональной конференции в самые ближайшие дни.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о намерении уйти досрочно в отставку и участвовать в губернаторских выборах Шолбан Кара-оол заявил на встрече с главой государства Владимиром Путиным 23 мая. Проведение выборов главы республики 18 сентября нынешнего года он мотивировал также необходимостью экономии бюджетных средств, поскольку в этом случае местные выборы совпадут с думскими. Президент России доводы Кара-оола счел логичными, заявление об отставке удовлетворил и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Тувы.