Москва, 8 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Хозяева приехали

nato.int Военнослужащие НАТО

В ночь на среду, 8 июня, несколько молодых людей в центре Риги разгромили машину такси. Согласно имеющейся информации, хулиганы, возможно, являются военнослужащими одной из стран НАТО.

Один человек погиб, второй был ранен в аварии на автостраде A18 возле Свентошува в Нижней Силезии. Грузовик армии США, принимающий участие в учениях Anakonda-16, столкнулся на трассе с легковым автомобилем.

Достаточно предсказуема будет реакция властей Латвии и Польши. Скандал замнут. Поскольку «белому господину» в колонии можно все.

… и пусть вас Крым не беспокоит

Политикам в Киеве необходимо сосредоточиться не на возвращении Крыма в состав Украины, а на реформах и полном выполнении Минских договоренностей. Об этом заявил советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен.

«Конечно, в долгосрочной перспективе это является целью всех западных государств, — сказал Расмуссен. — Как мы никогда не признавали незаконное присоединение Советским Союзом трех балтийских стран — Эстонии, Латвии и Литвы, так мы никогда не признаем незаконное присоединение Крыма к России».

Расмуссен лжёт. На уровне риторики отдельные страны иногда выражали озабоченность присоединением Прибалтики к СССР. Реально же прекрасно взаимодействовали с СССР, ездили в Прибалтику и развивали экономические отношения. Впрочем, если именно это имеет в виду Расмуссен под словами «никогда не признаем незаконное присоединение Крыма», то можно быть спокойным: Крым наш!

Пациент скорее мёртв

«Валютная ипотека умерла и в ближайшие годы не возродится». Между тем рынок рублевого ипотечного кредитования чувствует себя достаточно комфортно, считает доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Лазарь Бадалов.

Между тем петербургские парламентарии предлагают «добить» валютную ипотеку и навсегда запретить её

Петербургский парламент предлагает федеральным законодателям запретить выдавать ипотечные кредиты в иностранной валюте. Соответствующую федеральную инициативу поддержали на пленарном заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду, 8 июня. Как отметили авторы законопроекта, Петербург среди всех регионов РФ занимает третье место по величине просрочки выплат по таким кредитам, его опережают только Москва и Московская область.

Праймериз не зря

Главный общий политический итог праймериз «Единой России» состоит в повышении уровня легитимности политической системы за счет более широкого распространения демократических процедур и усиления обратной связи власти и общества, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил в ходе заседания экспертного клуба «Регион», состоявшегося в пресс-центре ИА REGNUM.

Какой Париж и Куршавель? Дача!

Максимальная сумма, которую среднестатистический житель России может позволить себе потратить на недельный отпуск в 2016 году, — чуть более 23 тыс. руб. (в 2010 году — 18 тыс. 900 рублей). За 6 лет отпускной бюджет граждан вырос всего на 24%, а цены по стране — более чем на 60%. Опережает инфляцию только рост числа граждан, которые не могут позволить себе отдых в этом году: с 2010 года их стало больше на 70%.