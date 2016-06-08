Новосибирск, 8 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Работа форума проходила на пяти дискуссионных площадках: «Дошкольное образование: доступность и качество», «Новая школа», «Профессиональные кадры для новой экономики», «Воспитание — общенациональная задача», «Наука — ресурс и гарантия развития».

Альберт Анкер. Сельская школа. 1896

В мероприятии приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков, министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, представители профессионального сообщества преподавателей школ и вузов, специалистов по дошкольному воспитанию, представители научных кругов, депутаты Госдумы и участники праймериз «Единой России» Сергей Неверов, Алена Аршинова, Вячеслав Никонов, Владимир Бурматов, Ирина Мануйлова и другие.

Материалы дискуссий форума легли в основу его итоговой резолюции и будут представлены для обсуждения при составлении программы партии для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2016 года.

В частности, для реализации стратегических установок президента РФ на комплексное развитие образования, науки и культуры партия «Единая Россия» считает необходимым в первую очередь обеспечить равные возможности жизненного успеха для каждого человека через образование. По мнению участников форума, необходимо сделать более доступным и качественным дошкольное образование, предоставить для семей, нуждающихся в организации присмотра и ухода за детьми в возрасте до трех лет, места в дошкольных образовательных организациях или индивидуальную педагогическую и психологическую поддержку через систему консультаций и развивающих программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных обязательств по уровню средней заработной платы педагогических работников дошкольного образования; принять дополнительные меры по развитию инклюзивного дошкольного образования, в том числе — за счет разработки для детей с ограниченными возможностями здоровья адаптированных программ дошкольного образования, организации современной предметно-пространственной развивающей образовательной среды.

В части среднего образования партия считает необходимым форсированно создавать новые школьные места, которые удовлетворяют современным и перспективным требованиям развития образования, потребностям лиц с ограниченными возможностями за счет капитального ремонта и реконструкции действующих школ, строительства новых зданий с одновременным оснащением новых школьных мест современным учебно-лабораторным оборудованием. Важно выходить на обучение в школах только в одну смену, создать в каждой школе развивающую и здоровьесберегающую среду, обеспечивать соблюдение установленных норм предельной нагрузки школьников и объемов домашних заданий, развивать в соответствии с потребностями граждан профильное обучение по программам среднего общего образования, в том числе — за счет создания старших классов в составе ведущих вузов, специализированных научно-учебных центров, спецшкол при университетах, и др.

Для создания профессиональных кадров для новой экономики «Единая Россия» предлагает продолжить работу по повышению качества профессионального образования, ликвидации «псевдовысшего» образования; продолжить создание региональных ресурсных центров по приоритетным отраслям экономики на паритетных началах за счет средств федерального, регионального бюджетов и работодателей; создавать условия для развития системы практикоориентированной (дуальной) подготовки, предполагающей возрастание роли производственной практики в обучении, что обеспечит быструю адаптацию выпускников на рабочем месте; обеспечить поддержку движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills), основанного на использовании современного учебного и производственного оборудования и международных квалификационных стандартов.

Признавая, что наука является главным ресурсом и гарантией развития страны, партия «Единая Россия» считает важным улучшить все параметры научно-технологического развития, повысить его динамизм и результативность, позитивное воздействие на прогресс национальной экономики и общества; создавать благоприятные условия для самореализации и свободы научного творчества, статус и социальные гарантии для ученых, установит понятные и прозрачные принципы научной карьеры, основанные на репутации ученого; сформирует открытую и конкурентную систему поддержки науки, вовлечет потенциала бизнеса в формирование и реализацию научных проектов; определит инструменты государственной поддержки и практического использования результатов научной деятельности; внедрить современные системы оценки результативности научной деятельности и эффективности мер государственного управления научно-технической политикой.

Отдельной темой форума стало воспитание как общенациональная задача. В этой связи участники форума признали наиболее важными задачи выявления и поддержки талантливых детей и молодежи; развития системы дополнительного образования, проведения творческих конкурсов, межпредметных олимпиад инженерно-технического профиля; расширение сети центров, реализующих программы дополнительного образования детей с одновременной организацией их отдыха и оздоровления; внедрение и применение инструментов персонифицированного финансирования и учета результатов творческого развития детей.

По мнению участников форума, реализация этой программы действий позволит России не только сохранить свои позиции как великой образовательной, научно-технической державы, культурно-цивилизационного центра, но и сделать большой шаг в будущее — в экономику и общество знаний, обеспечить благосостояние людей и безопасность Отечества