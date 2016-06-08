Красногорск, 8 июня, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В Московской области предлагается увеличить ответственность за заведомо ложные вызовы спецслужб — пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи. Соответствующую законодательную инициативу областной парламент планирует рассмотреть 9 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мособлдумы.

FailedImitator Брошенная трубка телефона

Инициатива депутатов предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.

Так, за ложный вызов на гражданина будет наложен штраф в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов. За повторное совершение дправонарушения будет предусмотрена повышенная ответственность — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей или обязательные работы до 200 часов.

В настоящее время штраф составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

О необходимости увеличения ответственности корреспонденту ИА REGNUM также сообщил член комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.

«Внесению этой инициативы предшествовал мониторинг по изучению ситуации с тем, как работает система экстренных вызовов 112. Наряду с достаточно высоким коэффициентом полезной деятельности и рядом проблем, которые нам удаётся решать, проблема ложных вызовов остаётся одной из основных. Порядка 30% — это ложные вызовы. Конечно, это отнимает очень серьезные силы и средства и мешает эффективной работе системы. Поэтому родилась инициатива усилить меру ответственности за такой вызов» —, пояснил парламентарий.

По словам Черкасова, ужесточение ответственности уже положительно повлияло на областных водителей, после того, как за ряд нарушений ПДД сумма штрафа была значительно увеличена.

«В ходе мониторинга нам также удалось установить, что чаще всего ложные вызовы совершают подростки и более взрослые граждане в состоянии алкогольного опьянения. Основная причина их действий — хулиганство и алкоголь», — заключил депутат.

Отметим, что в декабре 2015 года в Подмосковье была запущена система вызова экстренных служб по единому номеру 112. Лишь в 2015 году на нее поступило 4,5 млн вызовов, из них 311 тыс. были ложными, а за период с 1 января по 31 марта 2016 года — 1,9 млн вызовов, из них 105 тыс. — ложных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последнее время в регионе участились случаи телефонного терроризма. Так, в феврале и апреле 2016 года два жителя Подмосковья были осуждены за несуществующие бомбы, якобы заложенные в общественных местах области.