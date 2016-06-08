Москва, 8 июня, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Самокритика «Единой России» в виде отмены итогов праймериз в некоторых регионах является позитивом. Об этом 8 июня в пресс-центре ИА REGNUM в ходе круглого стола на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании» заявил представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Башкирии, доктор философских наук Дмитрий Михайличенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглый стол на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM

«Отмены результатов праймериз в ряде регионов свидетельствует о самокритике «Единой России». Это позитив. Что касается Республики Башкортостан, то у нас традиционно высокая явка — 11,85%. В целом, у нас был режим умеренной конкуренции», — сказал Михайличенко.

По его словам, праймериз «Единой России» преподнесли и сюрприз: «Это Валерий Климов, который «провалился». Сейчас у него призрачные шансы — если только его не выдвинет съезд «Единой России». По уфимскому избирательному округу было 34 кандидата, была и реальная конкуренция в виде штабов».

Напомним, 8 июня в ИА REGNUM прошёл круглый стол на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании». В ходе мероприятия участники обсудили итоги предварительного голосования «Единой России», уровень конкуренции, интенсивность и качество обновления партийной элиты, эффективность процедуры, динамику интересов региональных элит и внутриэлитные конфликты после праймериз, а также активность политических партий в регионах, проблемное поле, формирование повестки дня.