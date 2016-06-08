Москва, 8 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. От уплаты транспортного налога будут освобождены физлица и юрлица, которые используют автомобили с разрешенной максимальной массой более 12 тонн. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, соответствующий правительственный законопроект приняла Госдума в первом чтении. Сумма налога, исчисленная организациями по итогам налогового периода на транспортное средство (ТС), имеющее разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уменьшается на сумму платы по системе «Платон» в этом налоговом периоде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протест дальнобойщиков против внедрения системы «Платон»

Физлица также освобождаются от уплаты налога. Речь идет о владельцах ТС, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированных в системе взимания платы «Платон», если сумма внесенной платы за установленный период превышает или равна сумме исчисленного налога по итогам отчетного периода.

Как подчеркнул замглавы Минфина Илья Трунин, для того чтобы не было двойных платежей «за один и тот же факт, предлагается предусмотреть, что сумма транспортного налога, исчисляемого по тем автомобилям, при проезде которых уплачивается плата, такая сумма уменьшается на внесенные в налоговом периоде суммы платежей в счет платы за возмещение вреда».

Предусматривается, что норма будет применяться для юрлиц с 1 января 2016 года, для физлиц — с 1 января 2015 года. «В случае принятия закона в октябре 2016 года налог можно уменьшить по заявлению на сумму платежей, которые были уплачены в 2015 году, то есть в ноябре и декабре», — рассказал Трунин о порядке получения налоговой льготы физлицами.

Срок действия налоговых преференций ограничен 1 января 2019 года. «Мы полагаем, что по итогам первых лет применения закона надо будет проанализировать итоги этой льготы и принять решение о том, продлевать ли или прекратить ее предоставление», — отметил Трунин.

Реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам бюджетов регионов по транспортному налогу в объеме 8,7 млрд рублей, подсчитали в правительстве РФ. Правительство планирует, что они будут компенсированы за счет средств, зачисляемых в Федеральный дорожный фонд от сбора платы системой «Платон».