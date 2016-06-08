Лондон, 8 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Великобритании обратилась 8 июня к правительству с просьбой продлить сроки подачи заявок на участие в референдуме 23 июня, после того как на сайте регистрации произошел сбой, сообщает Reuters.

CGP Grey Голосование на референдуме

«Будет большое число тех, кто хотел зарегистрироваться для участия в голосовании, но не смог, — говорится в заявлении ведомства. — Сроки регистрации установлены законодателями, и мы обратились к правительству утром 7 июня с просьбой рассмотреть как можно скорее законопроект, который бы продлил сроки регистрации. Мы бы поддержали такой шаг».

Напомним, срок регистрации на референдум 23 июня, на котором будет решаться вопрос о членстве Соединенного Королевства в ЕС, заканчивался в полночь 8 июня, однако в 11:35 на сайте был зарегистрирован сбой, вызванный, по всей видимости, большим числом заявок, в результате чего некоторые желающие не смогли подать заявку об участии.

За продление сроков проведения регистрации выступил ряд государственных деятелей, в том числе лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.