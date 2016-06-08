Москва, 8 июня, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро к рублю понижены на 9 июня, сообщает Банк России.

ИА REGNUM Валюта

Курс доллара США установлен на отметке 64,6797 рубля, он подешевел на 52,92 копейки к предыдущему значению. Евро опустился на 56,26 копейки и составил 73,5538 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам ЦБ РФ на 1 июня, составила 68,6730, она подешевела на 54,4 копейки.