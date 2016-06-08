Улан-Удэ, 8 июня, 2016, 14:30 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту смерти маленького ребенка в больнице, сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ.

au.reachout.com Ребенок в больничном коридоре

Следствие установило, что ребенок поступил на лечение в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» из Еравнинской центральной районной больницы. Врачи пытались помочь ребенку, но, несмотря на это, он умер.

В ведомстве уточнили, что в ходе проведенной территориальным органом Росздравнадзора проверки установлены нарушения на этапе оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях сотрудниками ГБУЗ «Еравнинская ЦРБ».

В действиях врачей следователи усматривают признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).