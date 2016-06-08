Москва, 8 июня, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Законопроект, приравнивающий крупные новостные интернет-агрегаторы к СМИ, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. Предлагается выделить в качестве отдельного субъекта, распространяющего информацию в сети интернет, новостной агрегатор и возложить на него определенные обязанности при распространении информации, уточнил глава комитета Госдумы по информполитике, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

«Достаточно резонансный законопроект, широко обсуждался в СМИ, мы провели большую работу перед вторым чтением с интернет-индустрией, и все их пожелания основные, все поправки, которые они бы хотели видеть, были учтены», — заверил парламентарий.

Левин отдельно выделил поправку, уточняющую первоначальную редакцию — владелец новостного агрегатора в итоге освобождается от ответственности за дословную перепечатку СМИ, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, Госдума поддержала поправку о владельцах агрегаторов. Так, владельцем новостного агрегатора могут быть любые иностранные лица посредством учреждения российского юрлица. Таким образом, был решен вопрос о 20-процентном ограничении на иностранное владение новостными агрегаторами, которое действует сейчас для СМИ.

Уточняется требование о хранении информации: предполагается, что владелец новостного агрегатора должен хранить только ту информацию, которая была размещена агрегатором.

Кроме того, снижен размер административных штрафов за неисполнение предписаний Роскомнадзора.