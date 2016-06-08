Законопроект о новостных агрегаторах прошел второе чтение в Госдуме
Москва, 8 июня, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Законопроект, приравнивающий крупные новостные интернет-агрегаторы к СМИ, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. Предлагается выделить в качестве отдельного субъекта, распространяющего информацию в сети интернет, новостной агрегатор и возложить на него определенные обязанности при распространении информации, уточнил глава комитета Госдумы по информполитике, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»).
«Достаточно резонансный законопроект, широко обсуждался в СМИ, мы провели большую работу перед вторым чтением с интернет-индустрией, и все их пожелания основные, все поправки, которые они бы хотели видеть, были учтены», — заверил парламентарий.
Левин отдельно выделил поправку, уточняющую первоначальную редакцию — владелец новостного агрегатора в итоге освобождается от ответственности за дословную перепечатку СМИ, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством.
Кроме того, Госдума поддержала поправку о владельцах агрегаторов. Так, владельцем новостного агрегатора могут быть любые иностранные лица посредством учреждения российского юрлица. Таким образом, был решен вопрос о 20-процентном ограничении на иностранное владение новостными агрегаторами, которое действует сейчас для СМИ.
Уточняется требование о хранении информации: предполагается, что владелец новостного агрегатора должен хранить только ту информацию, которая была размещена агрегатором.
Кроме того, снижен размер административных штрафов за неисполнение предписаний Роскомнадзора.