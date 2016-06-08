Москва, 8 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Калачев

Праймериз как инструмент обновления и очищения себя оправдали, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«С точки зрения волнового подхода к избирательной кампании, первая волна была удачной», — заявил он на круглом столе в ИА REGNUM. Была высокая конкурентная среда, были и проблемы, которые возникали в основном при высокой готовности к участию в праймериз — выше 20%.

Эксперт с удовлетворением отметил, что данные социологии и результаты праймериз совпали, указав на значение процедуры предварительных выборов для «Единой России».

«Праймериз позволили держать в тонусе системообразующую партию и ее кандидатов. Партия «Единая Россия» повзрослела и получила способность развиваться. Это живая структура, которая способна реагировать на новые вызовы и новые угрозы. Для проблемных регионов праймериз помогли сыграть роль новой точки отсчета и возможности перезагрузки», — отметил Константин Калачев на заседании экспертного клуба.

Отметив высокий уровень организации праймериз и, как следствие — высокую явку, политолог выразил опасение по поводу явки на сентябрьских выборах, поскольку у многих участников сложилось стойкое ощущение, что свой гражданский долг они уже выполнили.

Напомним, 8 июня 2016 года в пресс-центре ИА REGNUM проходит четвертое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании». Эксперты анализируют активность политических партий в регионах, формирование повестки дня на старте избирательной кампании, уровень конкуренции, интенсивность и качество обновления партийной элиты, эффективность процедуры проведения праймериз.

Клуб «Регион» создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии». Ежемесячно на заседаниях клуба обсуждаются важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.