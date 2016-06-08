Москва, 8 июня, 2016, 14:25 — ИА Регнум. В Москве готовят праздничную программу на День России, 12 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, для запуска фейерверков определены 23 городские площадки.

maf04 Фейерверк

«Вечером москвичи и гости столицы смогут полюбоваться на праздничные фейерверки в парках и зонах отдыха», — заявили в пресс-службе.

Фейерверочные показы начнутся в 22:00. В департаменте уточнили, что площадки для запуска будут оборудованы в восьми округах (ЦАО, ВАО, СВАО, ЮВАО, ЮАО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО). Посмотреть салют можно в центральных парках города, а также на Большом Москворецком мосту и на берегу Москвы-реки напротив пляжа в Серебряном бору.

Напомним, в Москве 12 июня отмечается День России. В праздничные дни для автомобилистов парковку сделают бесплатной.

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