Лондон, 8 июня, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Первую часть спектакля «Гарри Поттер и Проклятое дитя» по роману британской писательницы Джоан Роулинг, прошедшую в Лондоне, публика встретила восторженно. После её завершения многие аплодировали стоя, передаёт ВВС.

harrypottertheplay.com Спектакль по «Гарри Поттеру»

В Лондоне начали предпросмотры спекталя о Гарри Поттере. На первой части постановки в Palace Theatre присутствовали полторы тысячи зрителей. Их просили не раскрывать подробности спектакля после его окончания, и для этого им раздали специально изготовленные значки.

Отмечается, что, по словам многих зрителей, спектакль оказался даже лучше, чем они предполагали. Для просмотра в Лондон прибыли поклонники книг о Гарри Поттере из Италии, Сингапура и США. Вторую часть постановки поклонники смогут увидеть 9 июня.

Официальные показы спектакля начнутся 30 июля. Билеты на них начали продаваться ещё в октябре 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, книгу «Гарри Поттер и окаянное дитя» (Harry Potter and the Cursed Child) Джоан Роулинг сразу писала в форме пьесы. В написании приняли участие сценарист будущего спектакля Джек Торн и режиссёр Джон Тиффани.