«Поддержка национального лидера повысит рейтинг «Единой России»
Москва, 8 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Отрицательная динамка социального самочувствия населения может отнять проценты у правящей партии на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. Об этом 8 июня в ходе круглого стола на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании» заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.
«Смущают не столько абсолютные цифры социологов, сколько тенденция отрицательной динамики рейтинга партии, а также отрицательная динамика социального самочувствия населения. Повышение этого показателя перед выборами на 3% даёт прибавку к рейтингу партии власти на 2%. Сейчас существует снижение. Есть пример — кампания мэра Москвы Сергея Собянина, когда за две недели до выборов в разговоре с одним из московских префектов я сказал, что второго тура не будет, но всё пройдёт «на тоненького». За месяц до выборов началась обозначаться отрицательная динамика рейтингов мэра. Как быть с «Единой Россией» — зависит от программы, идеи кампании, поддержки первого лица государства. Мы этого не можем прогнозировать сейчас», — сказал Сучков.
По его словам, при грамотно проведённой избирательной кампании и грамотно оформленном содержании, а также «при поддержке национального лидера шансы на достойные рейтинги у партии есть»: «В нынешней социально-экономической ситуации пертурбации с партиями ничего не дадут».
Сучков задался вопросом, является ли административный ресурс злом или пользой: «В некоторых ситуациях это благо, но на уровне регионов потеря административного ресурса приводит к не очень хорошим результатам, пример — Астраханская область, где произошла, по мнению коллег, произошла скупка на районном уровне. В результате астраханский политик Олег Шеин заявил, что образовался «серпентарий однопартийцев». Он, к сожалению, прав. Потеря управляемости для «Единой России» тоже ничего хорошего не даёт, и 100%, что на результат голосования за «Единую Россию» это сильно повлияет».
Напомним, 8 июня в ИА REGNUM прошёл круглый стол на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании». В ходе мероприятия участники обсудили итоги предварительного голосования «Единой России», уровень конкуренции, интенсивность и качество обновления партийной элиты, эффективность процедуры, динамику интересов региональных элит и внутриэлитные конфликты после праймериз, а также активность политических партий в регионах, проблемное поле, формирование повестки дня.