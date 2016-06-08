Париж, 8 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Популярность президента и премьер-министра Франции Мануэля Вальса продолжила стремительное падение в июне, согласно опубликованному 8 июня опросу, проведенному службой Ifop. Об этом сообщает Le Parisien.

Jean-Marc Ayrault Президент Франции Франсуа Олланд

По данным социологов, глава французского правительства потерял за месяц период девять позиций, и теперь только 28% граждан страны рассматривают его действия позитивно.

В то же самое время наблюдается рост непринятия действий главы правительства. Так, 72% опрошенных не одобряют его политики, прежде всего, в связи с его действиями вокруг реформы трудового законодательства.

В свою очередь, популярность главы Елисейского дворца опустилась еще ниже до 16% поддержки возможных избирателей и достигла самого низкого рейтинга с момента начала его президентского срока.

Незавидное положение действующей власти не идет, тем не менее, на пользу и оппозиции. Так, только 22% респондентов считают, что республиканцы справились бы лучше, чем нынешняя команда. Обратного мнения придерживаются 28% граждан Франции, тогда как еще 49% полагают, что республиканцы справились бы «ни лучше, ни хуже».

Еще меньше — 16% — опрошенных считает, что партия «Национальный фронт» вела бы более эффективную политику.

Опрос проводился по телефону с 3 по 4 июня, было опрошено 938 человек в возрасте от 18 лет и старше.