Москва, 8 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Проблему детских суицидов сегодня считает острой каждый десятый житель России (13%). При этом наиболее распространены убеждения, что оканчивают жизнь самоубийством подростки, употребляющие алкоголь и наркотики (35%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

fatbwoy Наркотики убивают

К основным причинам самоубийств в юном возрасте также относят зависимость от компьютерных игр (25%), семейные конфликты (21%), одиночество (17%), несчастную любовь (17%) и др.

Главными превентивными мерами по предупреждению несчастий могут стать забота и более близкое общение с детьми со стороны родителей (30%), со стороны государства — обеспечение возможностей для проведения досуга (14%).

В вопросе освещения подобных трагедий СМИ должны быть максимально корректны: давать сведения осторожно и без подробностей — убеждены три четверти граждан (73%).

Опрос ВЦИОМ проведен 21−22 мая 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные формализованные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.