Москва, 8 июня, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Российские избиратели могут оказаться недовольными механизмом разрешения конфликтов внутри элит «Единой России». Об этом 8 июня в пресс-центре ИА REGNUM в ходе круглого стола на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании» заявил директор Института избирательных технологий Евгений Сучков.

Василий Перов. Спор о вере. 1881

Дарья Антонова ИА REGNUM Евгений Сучков

«В январе я предполагал, что «Единая Россия» может получить большинство в Госдуме. По-прежнему считаю, что потенциальная возможность у партии есть. Какие проблемы могут мешать? Конфликты в регионах разрешались чисто аппаратными методами, а праймериз было внутрипартийным мероприятием, способствующим демократическим процедурам внутри партии. На выборах избиратели могут оказаться недовольными механизмом разрешения внутриэлитных конфликтов», — сказал Сучков.

Он рассказал, что в конце 2015 года состоялся семинар с участием американских политтехнологов, работающих с кандидатами в президенты США — Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон: «После мероприятия мой коллега Андрей Богданов сказал: «Прошло 25 лет, а они нам одно и то же рассказывают». Но и правда: механизм США не изменился. Это очень хорошо: это говорит о том, что существует партийная машина и методика работы с избирателями, внутрипартийный язык. Есть ли это у «Единой России»? Вряд ли это так, хотя некоторые наработки у партии есть».

Сучков также напомнил, что в 2011 году в одном из южных регионов страны проводился семинар с участием 10−12 регионов, и «то, что там происходило, напомнило Вавилонское столпотворение»: «Все говорили на разных языках. Смущает, что за 5 лет в «Единой России» поменялось четыре руководителя партийного комитета. Человек просто не успевает впрячься в эту работу — в работу по проведению стандартов избирательной кампании, создания общего языка в партийной машине, а без этого партийную машину построить невозможно. Главная задача любой партии — это борьба за власть. Чем технологичнее будет работа партийной машины, тем лучше будет результат».

Напомним, 8 июня в ИА REGNUM прошёл круглый стол на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании». В ходе мероприятия участники обсудили итоги предварительного голосования «Единой России», уровень конкуренции, интенсивность и качество обновления партийной элиты, эффективность процедуры, динамику интересов региональных элит и внутриэлитные конфликты после праймериз, а также активность политических партий в регионах, проблемное поле, формирование повестки дня.