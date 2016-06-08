Грозный, 8 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В 2016 году в Чеченской Республике будут обеспечены собственным жильем 82 ребенка из числа детей-сирот. На приобретение квартир из республиканского бюджета будет потрачено около 52 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе главы и правительства региона, для решения вопроса обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Чечне будет оказана поддержка из федерального центра.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

По соглашению между правительством ЧР и Министерством образования и науки РФ предусматривается выделение дополнительных средств из федерального бюджета на сумму свыше 41 млн рублей, сообщила начальник отдела за назначением и выплатой пособий Минтруда ЧР Фатима Джамулаева.

Как отметили в Минтруде ЧР, по состоянию на 1 июня 2016 года в республике зарегистрированы как нуждающиеся в предоставлении жилья 1409 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них тех, кому исполнилось 18 лет и кто уже приобрел право на жилье и не реализовал его — 891 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение шести лет, с 2010 года, в Чечне обеспечены собственными квартирами 813 детей-сирот. Около 100 квартир было предоставлено в прошлом году, в 2014 году в Чечне новое жилье получили около 200 детей-сирот. Одновременно с ключами на квартир глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вручил им материальную помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова в размере 100 тысяч рублей.