Москва, 8 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Примером урегулирования внутриэлитных конфликтов и снижения градуса их напряжённости накануне предстоящих осенних выборов в Государственную думу России стала Свердловская область. Об этом сообщил в ходе четвертого заседания экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России», проходящего в пресс-центре ИА REGNUM, гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

Ян Матейко. Переговоры Владислава Локетека с Немецким орденом в Бресте-Куявском. 1879

«На исход праймериз пытались повлиять губернаторская команда во главе с лидером регионального отделения «Единой России» Шептием, администрация Екатеринбурга, власти Нижнего Тагила, представительство президента УрФО. Как минимум эти четыре важнейших игрока. Стабилизации ситуации, непростая надо сказать, была достигнута за счёт формирования альянса между губернаторской и городской командой, путём назначения ключевого городского игрока Владимира Тунгусова на пост главы администрации губернатора Свердловской области. Мало кто ожидал, прямо скажем, такого сценария, но, тем не менее, он был реализован, и это оказалось эффективным решением. Его следствием стало ослабление дестабилизирующих факторов в Нижнем Тагиле, и уход из администрации города некоторых фигур, деятельность которых негативно сказывалась на политическом поле», — сообщил Дмитрий Орлов.

Эксперт выразил уверенность в том, что в результате крупных кадровых перестановок в администрации губернатора Свердловской области и Екатеринбурга избирательная кампания в регионе пройдёт эффективно.

«Сейчас ясно, что Тунгусов, как достаточно эффективный политический менеджер сможет достаточно эффективно провести избирательную кампанию в регионе. Хотя там остаются проблемы, в частности недостаточная артикулированность позиции ОНФ и многие конфликты — они заморожены и ждут своего решения в ходе праймериз», — заявил Дмитрий Орлов.

Напомним, Тунгусов был назначен руководителем администрации свердловского губернатора 19 мая. Ранее он являлся заместителем главы администрации Екатеринбурга и, по сути, «серым кардиналом» городской мэрии. Некоторые эксперты именно его называли фактическим хозяином города. Отношения между городом и областью в последнее время были непростыми. Но сейчас город и область настроены на позитивный диалог.