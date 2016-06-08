Москва, 8 июня, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Поддержку ипотечному кредитованию оказывает государственная программа субсидирования процентных ставок по ипотеке. Благодаря ей рынок рублевого ипотечного кредитования чувствует себя достаточно комфортно и даже демонстрирует рост по сравнению с прошлым годом, заявил доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Лазарь Бадалов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию на российском ипотечном рынке.

Иван Шилов ИА REGNUM Валютная ипотека

«В свою очередь можно констатировать, что рынок валютного ипотечного кредитования в России умер и в ближайшие годы не возродится. Если девальвация 2008 года не смогла отпугнуть россиян от валютной ипотеки, и в период с 2009 по 2012 год наблюдалось восстановление валютного ипотечного кредитования, то после валютного шока 2014 года ни заемщики, ни кредиторы точно уже не захотят связывать себя с валютной ипотекой», — считает Бадалов.

«Что касается ипотечного кредитования в целом, то здесь интересно будет посмотреть на развитие ситуации после окончания программы господдержки. Скорее всего, это приведет к замедлению роста ипотечного кредитования, но повышенный спрос на кредиты все равно сохранится», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка РФ, в январе — апреле 2016 года выдача рублевых ипотечных кредитов увеличилась в 1,5 раза. Доля валютных ипотечных кредитов не увеличилась.

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