Москва, 8 июня, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Главный общий политический итог праймериз «Единой России» состоит в повышении уровня легитимности политической системы, за счет более широкого распространения демократических процедур и усиления обратной связи власти и общества, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил в ходе заседания экспертного клуба «Регион», состоявшегося в пресс-центре ИА REGNUM.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Агитация

«Внутрипартийный итог праймериз, как это уже неоднократно отмечалось, заключается в серьезной перезагрузке «Единой России», — подчеркнул политолог.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов

Орлов не обошел своим вниманием и такой немаловажный, на его взгляд, фактор, как «индекс мобилизации», который представляет собой индекс отношения явки на праймериз к доле избирателей «ЕР» на выборах в Госдуму 2011 года. Индекс достаточно условный, но он показывает, какая доля электората партии мобилизована на праймериз.

«В целом по стране индекс мобилизации составляет 32,4% и является очень значительным, собственно, это и есть ядро партии», — отметил Орлов.

В заключение Дмитрий Орлов поделился своим прогнозом о перспективах «ЕР» на предстоящих осенью 2016-го парламентских выборах. По его мнению, партия способна набрать 51−54% голосов. Что касается одномандатных округов, то там политолог предсказывает не менее 165 мандатов. Всего же партия способна взять 285 депутатских мандатов.

«Даже на фоне ослабевающей общественной поддержки «Единая Россия» способна значительно расширить свое представительство в Госдуме», — заключил эксперт.

Напомним, что сегодня, 8 июня 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM состоялось 4-е заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги предварительного голосования «Единой России» и политическая ситуация в регионах на старте избирательной кампании».