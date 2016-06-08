Москва, 8 июня, 2016, 17:11 — ИА Регнум. С операций по продаже иностранными компаниями гражданам РФ в интернете электронного контента будут взимать НДС в размере 18%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, соответствующий законопроект, который еще называют законопроект о «налоге на Google» приняла Госдума во втором чтении. Речь, в частности, идет о таком контенте, как игры, музыкальные произведения, книг и видеопродукция.

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Согласно принятым ко второму чтению поправкам, иностранным компаниям потребуется зарегистрироваться в специальном электронном учете налоговой службы и платить налог на добавленную стоимость.

При этом существующие льготы по НДС, которые предусмотрены для российских компаний, сохраняются. Кроме того, были сохранены действующие льготы по НДС в отношении реализации исключительных прав на программы для компьютеров и баз данных. Законопроект в случае его принятия вступит в силу 1 января 2017 года.

Как подчеркнул глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), основной целью законопроекта было уравнивание в правах российских и иностранных продавцов электронного контента, «потому что российские компании в данном случае НДС облагались, а иностранные нет — эту задачу предстояло решить». «Законопроект даст возможность дополнительно получить бюджету порядка 10 млрд рублей. Но самое главное, что мы создаем для наших налогоплательщиков равные условия конкуренции с их иностранными коллегами, которых они были лишены все это время», — сказал Макаров.

Как указал ранее глава комитета Госдумы по информационной политики, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»), косвенным следствием принятой меры станет деофшоризация российских интернет-компаний, использующих иностранные юрисдикции для уклонения от налогов. «Обязательная регистрация для всех иностранных юридических лиц осуществляющих продажи в России обесценивает это преимущество офшоров», — отметил он.