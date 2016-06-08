Москва, 8 июня, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последние 10 месяцев, после того как Саудовская Аравия заявила о том, что намерена заморозить добычу на текущем уровне до 2020 года. Ожидания падения запасов в США еще больше подогревают спрос, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Новости о заморозке добычи со стороны Саудовской Аравии и данные по запасам из США ожидаемо оказали поддержку ценам. Августовские контракты Brent смогли закрепиться выше 51 доллара за баррель, и, что самое важное, объемы торгов на этих относительно высоких уровнях соответствуют среднедневным для этого времени суток. Рынок пока принимает эти цены», — пояснил Полховский.

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«При этом если запасы сократятся больше ожиданий, а с учетом данных от Американского института нефти, такое вполне может быть, то Brent может проверить на прочность и сопротивление в районе 53 долларов за баррель», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, цены на нефть продолжают расти третий день подряд, достигая максимума примерно за 8 предыдущих месяцев, за счет более существенного, чем ожидалось, сокращение запасов в США, по отчету Американского института нефти (API), а также на фоне беспокойств в связи с атаками на инфраструктуру нефтяной отрасли Нигерии и ожидания роста спроса в Китае. Так, по состоянию на 12:38 мск стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,91% до $51,91 за баррель, цена WTI росла на 0,73%, до $50,74.