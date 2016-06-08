Чебоксары, 8 июня, 2016, 13:47 — ИА Регнум. В Чувашии с 1 июля возрастут розничные цены на газ, реализуемый населению. Газ подорожает на 2,6%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 8 июня, на заседании регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Проект постановления разработан республиканской Государственной службой по конкурентной политике и тарифам «в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне». По данным ведомства, с 1 июля 2016 года розничная цена на газ для населения возрастёт по сравнению с 1 июля 2015 года на 2,6% и достигнет 5,17 рубля за куб./м (с НДС). В абсолютном выражении рост составит 13 копеек.

В ведомстве отмечают, что цена складывается исходя из оптовой цены на газ, тарифа на услуги по его транспортировке и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги.