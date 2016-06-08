Ташкент, 8 июня, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В 2015 году за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Узбекистана задержано 138 граждан иностранных государств. Об этом ИА REGNUM сообщили в Национальном центре по контролю за наркотиками при правительстве Узбекистана.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке. Ташкент ( фрагмент). 1870

«В 2014 году этот показатель был несколько ниже — всего было задержано 100 граждан иностранных государств», — говорится в сообщении.

Большую часть задержанных в 2015 году лиц составляют граждане Афганистана — 33 (19 в 2014 году), Таджикистана — 27 (25), России — 24 (22) и Казахстана — 9 (5).

В общей сложности у них было обнаружено и изъято 364 (133,3 в 2014 году) кг наркотических средств, свыше 1400 (свыше 1500) таблеток психотропных веществ, а также 7800 литров и 89,8 гр. (1610 л. и 262,8 гр.) прекурсоров.

Через территорию Узбекистана проходит так называемый «северный маршрут» — крупнейший в мире наркотрафик по поставке опиума и героина из Афганистана в Россию.