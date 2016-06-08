Красноярск, 8 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. 8 июня в Красноярске стартовал традиционный спортивный праздник «Фестиваль возможностей» среди групп здоровья старшего поколения. Торжественное открытие уже 13-го по счету фестиваля состоялось на открытой площадке физкультурно-оздоровительного центра «Татышев-парк».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска «Фестиваль возможностей» в Красноярске

Как отметил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, показателем востребованности данного мероприятия является количество участников. «Если люди хотят участвовать, значит, это полезно для города. Сейчас систематически занимаются физкультурой более 2300 человек. Это наши ветераны, люди старшего поколения», — подчеркнул он.

Глава города также напомнил, что в Красноярске работает более 140 групп здоровья для пожилых людей. «Буквально три дня назад, здесь, на острове Татышев состоялся большой спортивный праздник, с которого стартовал отчет тысячи дней до Универсиады 2019 года. Заслуженные награды были вручены нашим юным красноярцам — победителям детских спортивных игр. Сегодня, глядя на старшее поколение красноярцев, я понимаю, почему юные красноярцы такие спортивные! Количество желающих заниматься в группах здоровья постоянно увеличивается. Не случайно сегодня фестиваль проводится под открытым небом. Если вы помните, в предыдущие годы мы проводили его во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина, а сегодня мы уже не можем там разместить всех желающих», — сказа Акбулатов.

Отвечая на вопрос о ходе подготовки к «Универсиаде-2019», глава города сообщил, что работа ведется в соответствии с графиком. «Для того, чтобы подготовить город к Универсиаде нам необходимо решить вопрос с обновлением банка подвижного состава общественного транспорта, необходимо добиться выделения средств для расселения граждан, проживающих в аварийном жилье, необходимо получить средства, чтобы сделать ремонт на дорогах нашего города — необходимо много сделать такого, что не относится непосредственно к спортивным мероприятиям, но касается преобразования города», — заявил мэр.

При этом он рассказал, что необходимые средства будут поступать не только из городской казны, но из разных источников. «Это должно быть сделано не только за счёт бюджета, но и с привлечением ресурсов министерств и ведомств, которые отвечают за это мероприятие, в рамках муниципально-частного партнёрства», — пояснил он.

Спортивно-оздоровительный праздник «Фестиваль возможностей» собрал порядка 1,5 тысяч людей старшего возраста из Красноярска, Берёзовки и Зеленогорска, сообщили в администрации Красноярска.

На этот раз программу фестиваля посвятили Году российского кино: участники праздника исполнили творческие номера под музыку из советских фильмов «Волга — Волга», «Девчата», «В бой идут одни старики» и других. Танцевально-спортивные номера представили 11 лучших команд из Красноярска, Березовки и Зеленогорска.

Также программа праздника включила танцевальный флэшмоб для всех желающих, мастер-классы по йоге, матчи по волейболу и пионерболу, туристский квест, соревнования по дартсу, городошному спорту, а также сеанс одновременной игры по шашкам с чемпионкой мира Юлией Журавской.

С 2003 года оздоровительный сезон в группах здоровья завершается «Фестивалем возможностей», который является «своеобразным отчетом за год». На занятиях для старшего поколения инструкторы пользуются различными методиками, в частности, применяются элементы йоги, аэробики, ритмической и дыхательной гимнастики, а также общие физические упражнения, адаптированные для людей пожилого возраста. Для пожилых красноярцев также организованы занятия скандинавской ходьбой.

В группу здоровья может записаться любой житель Красноярска, которому исполнилось 55 лет.