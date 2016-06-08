Москва, 8 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Сборная России, несмотря на клевету в адрес российских спортсменов о применении допинга, продолжает тренироваться в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 8 июня.

minsport.gov.ru Тренировка российской сборной по лёгкой атлетике

Журналисты попросили Пескова ответить на вопрос о влиянии на российских спортсменов очередных обвинений в употреблении допинга. «Сборная готовится планомерно к участию в Олимпийских играх, безусловно, клеветнические кампании имеют место, но никаких градусов они не повышают», — сказал Песков.

Также Песков отметил отрицательное отношении в России к употреблению допинга спортсменами. Тем не менее это не значит, что бездоказательные обвинения будут приниматься на веру. Без доказательств подобные обвинения — клевета.

«Именно будем относиться к этому как к абсолютной клевете», — сказа он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня британский журналист Daily Telegraph Sports News Бен Рамсби заявил, что немецкий телеканал ARD собирается представить очередной «документальный» фильм о допинге в российском спорте. По его словам, авторы фильма смогут доказать, что министр спорта России Виталий Мутко причастен к сокрытию положительной допинг-пробы одного из футболистов российской Премьер-лиги.