Таллин, 8 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В течение недели в Вильяндискую больницу (центральная Эстония) неоднократно обращались дети с зудом по всему телу и красной сыпью на коже; все они купались в озере Вильянди. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает местная газета Sakala.

takazart Озеро

Так, только 3 июня в больницу обратилось четыре ребенка. Еще большее число пострадавших к медикам не обратилось, поскольку, по мнению дежурного врача отдела экстренной медицины Вильяндиской больницы Маркко Яласа, в аптеках продается достаточно препаратов для самостоятельного лечения зуда и чесотки.

По мнению специалистов по кожным заболеваниям, причиной зуда, скорее всего, являются обитающие в озере Вильянди паразиты уток и улиток. Личинки насекомого при контакте с кожей человека вызывают дерматит и зуд. По словам ученых, проблема носит сезонный характер и сохраняется до тех пор, пока личинки не повзрослеют.

Озеро Вильянди расположено в центральной Эстонии у одноименного города. Площадь озера — 158 га, глубина — до 11 м. Это одно из популярных мест отдыха жителей страны.