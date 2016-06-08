Москва, 8 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Генпрокуратуре сложно применять на практике статью УК о хулиганстве, именно с этим связана отмена решения о возбуждении дела о хулиганстве в отношении «золотой молодежи». Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, отвечая на вопрос депутата Госдумы Алексея Диденко (ЛДПР), почему московская прокуратура два раза отказывала в возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» в отношении сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова.

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

«Я очень хотел, чтобы кто-то задал этот вопрос, чтобы услышали позицию генпрокурора. Мы применяем тот закон, который существует. В 2011 году были внесены поправки в УК и принята статья в новой редакции 213 хулиганство, она резко отличалась от той, что была раньше в УК — статья 206», — рассказал Чайка.

Сегодняшнюю норму очень сложно применить на практике, констатировал генпрокурор. «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное а) с применением оружия, б) — по мотивам идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, либо по мотивам ненависти или вражды к какой-либо социальной группе. Попробуйте применить эту статью», — отметил Чайка.

Отказывая в возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство», прокурор исходил из буквы закона, он делал то, что был обязан делать, исходя из прокурорской этики и своих профессиональных обязанностей, отметил генпрокурор. «Он действовал в рамках того закона, который приняла Госдума. Он правильно делал, что отменял. Надо было правильно принимать закон», — отметил он, подчеркнув, что именно прокуратура нашла норму, по которой, в итоге, уголовное дело было возбуждено. «Моя просьба — внесите коррективы в статью 213. Она нерабочая статья сегодня, нам сложно ее применять на практике», — обратился к депутатам Чайка.

22 мая сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров стал участником погони на черном «Гелендвагене». Вместе с компанией «золотой» молодежи он сбежал от полиции. Молодые люди выезжали на тротуары и газоны, причем все происходящее снимали на видео и выложили его в соцсети. По решению суда Шамсуаров получил 15 суток ареста. Затем в отношении Шамсуарова было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».