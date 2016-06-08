Ярославль, 8 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Подавляющее большинство обращений жителей Ярославля в открывшийся Центр защиты прав граждан связано с проблемами ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом правозащитном центре.

Около 80% обратившихся в той или иной степени жалуются на недостаток информации со стороны управляющих компаний о текущей их деятельности, принимаемых решениях и использовании денежных средств, собираемых с собственников.

«Люди хотят раскрытия информации о том, за что они платят, требуют отчета от управляющих компаний, наглядности плана работ. Возмущение граждан вызывает ненадлежащее содержание подвалов и подъездов. Жильцы платят за коммунальные услуги, за текущий ремонт, но им никто не расшифровывает, какие виды работ скрываются за этими строчками в квитанциях», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM руководитель Ярославского Центра защиты прав граждан Татьяна Иванова.

Правозащитники отмечают крайне низкую информированность населения о возможностях контроля деятельности управляющих компаний через институт Совета дома.

«С 2013 года по закону во всех домах, где нет ТСЖ, создаются Советы домов. Председатели этих советов подписывают акты, принимают работы управляющих организаций. Но, как мы наблюдаем на практике, люди не знают о домовых советах, а председатели этих советов — о своих правах», — отметила Татьяна Иванова.

Вторыми по «популярности» являются обращения граждан, связанные с медицинским обслуживанием, много жалоб на сложности получения путевок в санатории от инвалидов.

«Зачастую люди могут добиться реализации своих прав только через суд. Нужна помощь в определении инстанции и подготовке документов. Этим и занимаются специалисты Центра. Мы поддерживаем этот проект — он работает уже 5 лет в 75 регионах. Я рад, что Центр защиты прав граждан открылся и в Ярославле. Для нас это ещё и способ обратной связи с населением — все жалобы обрабатываются, систематизируются и доводятся до федерального руководства, до депутатов», — пояснил руководитель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете города Ярославля Анатолий Каширин.