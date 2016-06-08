Рига, 8 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис призвал Комиссию Сейма по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции, рассмотреть идею о расширении круга лиц, которым позволено служить в Земессардзе (ополчение). По мнению Бергманиса, следует позволить вступать в ряды ополчения тем лицам, что «в юности совершили ошибку и в результате получили судимость», сообщает LETA.

ms.akr Потенциальный ополченец

На данный момент ополченцем может стать каждый гражданин Латвии в возрасте от 18 до 55 лет, за исключением лиц имеющих статус подозреваемого, обвиняемого или судимого по уголовному делу, находящихся на учете у нарколога, психиатра, с хроническими нарушениями психики, ранее уволенных со службы за нарушения дисциплины, и связанных с иностранными разведслужбами или спецслужбами СССР.

Напомним, сейчас в Земессардзе служат 8000 человек, а к 2020 году, согласно планам правительства, их количество нужно увеличить до 11−12 тыс. Земессардзе состоит из 18 батальонов, которые размещены по трем краям. Согласно установкам Минобороны, их следует реорганизовать в пехотные бригады.

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