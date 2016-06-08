Москва, 8 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Генпрокурор РФ Юрий Чайка настаивает на наделении прокуроров полномочиями по внесудебной блокировки интернет-ресурсов, которые распространяют информацию о подготовке несанкционированных массовых акций, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. «Предлагаем предоставить и прокурорам субъектов право обращения в Роскомнадзор для внесудебного закрытия доступа к сведениям об организации массовых беспорядков, незаконных публичных акциях», — сказал Чайка в ходе выступления в Госдуме.

Olli Henze Блокировка доступа к сайтам

Он напомнил, что Генпрокуратурой не раз поднимался вопрос о необходимости блокировки сайтов, пропагандирующих и публично оправдывающих экстремизм и терроризм. «Сейчас это возможно, но лишь по судебному решению», — напомнил он.

Принятие поправок в законодательство позволит оперативно реагировать на нарушения.