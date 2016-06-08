Вильнюс, 8 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Исследование теневой экономики в Литве подтверждает необходимость активнее действовать в направлении увеличения прозрачности бизнеса и социальных отношений, считает глава выполнившего исследование Института прозрачного бизнеса Альгимантас Матулявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 июня.

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«В Литве часть теневой экономики одна из самых крупных в ЕС — в тени прячется 28% ВВП. А есть еще так называемая серая зона. Наше исследование показало, что теневую экономику негативно оценивают 64% респондентов, с другой стороны 18% опрошенных утверждают, что не видят в этом ничего плохого, 32,6% респондентов допускают зарплаты в конвертах. В таком большом масштабе теневой экономики 53% респондентов винят бизнесменов, 25% — политиков, 19% — госслужащих», — сказал Матулявичюс.

На вопрос, где больше всего проявляются взяточничество и коррупция, по словам Матулявичюса, 36% респондентов ответило, что в политике, 24,6% — в бизнесе, а 22% — на государственной службе.

«Так что видно, что теневая экономика и взяточничество, хотя и тесно связаны, в обществе трактуются по-разному. На вопрос, какие учреждения наиболее эффективно борются с теневой экономикой, 34% ответили, что Государственная налоговая инспекция и экономическая полиция, и только 3% — правительство страны. Как бороться с теневой экономикой? Большинство респондентов указало, что нужно укреплять работу правоохранительных учреждений, больше внимания уделять просвещению общества. Кстати, 26% респондентов хотели бы, чтобы появились некоммерческие объективные СМИ, которым в этих процессах достается важная роль», — сказал Матулявичюс.