Москва, 8 июня, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Июньское похолодание в Москве является регулярным и происходит каждые 5−7 лет, для наших широт это нормально, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

«На фоне глобального потепления и того, что последние 3−4 года в мае и в июне температура была на 1−1,5 градуса выше нормы, у людей отложилось в сознании, что обычно бывает теплее», — заявил Варакин.

По его словам, в последние годы изменения климата провоцируют возникновение областей повышенного давления, способных привести к природным катаклизмам. Например, в 2010 году такой антициклон стал причиной аномальной жары в Центральной России, а в 2013 году он спровоцировал наводнение на Амуре.

Сейчас температура в столичном регионе на семь градусов ниже климатической нормы, но к середине недели потеплеет, а во второй половине июня температура в столице достигнет отметок от 19 до 25 градусов тепла.