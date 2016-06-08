Великий Новгород, 8 июня, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Великом Новгороде на раскопе на улице Нутной 7 июня найдена первая берестяная грамота. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, грамоту под номером 1081 нашла Мария Курбанова в отложениях второй четверти XIV века.

Пресс-служба Новгородского музея-заповедника Берестяная грамота №1081, найденная в Великом Новгороде

Береста содержит три читающихся строки. Сейчас её изучают специалисты камеральной лаборатории Центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника.

По словам руководителя раскопа, сотрудника археологического центра музея Михаила Петрова, грамота была найдена за пределами усадебных сооружений, куда, скорее всего, выкидывали мусор. «Об уровне застройки этого периода говорить пока рано, он ещё только начинает проявляться, но известно, что усадьба сильно горела», — сообщили в музее.

Напомним, в прошлом году на этом раскопе нашли много предметов XIV века, в частности вилку. Первая берестяная грамота в Великом Новгороде была найдена на Неревском раскопе в 1951 году.