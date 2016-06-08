Москва, 8 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. На предстоящей встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко будут обсуждаться вопросы, касающиеся экспорта российского газа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 8 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков отметил, что на переговорах не будет подниматься вопрос о создании в Белоруссии российских авиабаз. «Этой темы как таковой нет»,— сказал он.

Актуальным вопросом являются взаимоотношения в направлении экспорта российского газа, который и будет обсуждаться на переговорах. «Что касается газовой проблематики, там, безусловно, есть вопросы, которые наверняка будут затрагиваться на двусторонней встрече», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев заявил, что задолженность белорусских госпредприятий перед «Газпромом» превысила $200 млн.

Решение Белоруссии отказаться платить по счетам в рамках действующего контракта стало не лучшим выбором Минска. 7 июня в Москве прошли переговоры председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с заместителем председателя Совмина Белоруссии Владимиром Семашко.

Из официального сообщения «Газпрома» по итогам встречи не ясно, обсуждалась ли задолженность белорусских госпредприятий перед «Газпромом» или нет.