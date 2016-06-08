Киев, 8 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Политикам в Киеве необходимо сосредоточиться не на возвращении Крыма в состав Украины, а на реформах и полном выполнении Минских договоренностей. Об этом заявил советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен в интервью РИА «Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Конечно, в долгосрочной перспективе это является целью всех западных государств, — сказал Расмуссен. — Как мы никогда не признавали незаконное присоединение Советским Союзом трех балтийских стран — Эстонии, Латвии и Литвы, так мы никогда не признаем незаконное присоединение Крыма к России».

При этом бывший генсек НАТО добавил, что властям Украины в данный момент нужно концентрироваться на «на реформах, на полной имплементации Минска-2 и так далее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь сами определили свою судьбу после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Местные органы власти заявили, что не приемлют силовой захват власти в Киеве и используют право народов на самоопределение.

Был проведен референдум о дальнейшем статусе Крыма и Севастополя. Подавляющее большинство населяющих Крым людей высказалось за воссоединение с РФ.