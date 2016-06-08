Омск, 8 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Главные события Омской области в нашем специальном обзоре.

55.mvd.ru Проверка состояния уличной дорожной сети в Омске

ДТП из-за плохих дорог

Омские госавтоинспекторы в очередной раз проверили состояние уличной дорожной сети.

Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, полицейские фиксировали недостатки в содержании дорожного полотна по улице Красноярский тракт с использованием сертифицированных средств измерения. Правоохранители оценивали дорожную сеть по критериям, допустимым в соответствии с государственными стандартами.

По данным ведомства, по итогам 5 месяцев текущего года на территории Омска произошло 801 дорожно-транспортное происшествие: погибли 22 человека, 1015 — получили ранения. В 80% случаев установлены неудовлетворительные дорожные условия, в прошлом году данный показатель составлял 40%, отметили в УМВД по региону.

За прошедший период сотрудники дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Омску выдали эксплуатирующим организациям 1446 предписаний, из них 1261 — дорожным организациям, непосредственно обеспечивающим содержание городских улиц и дорог.

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог возбуждено 228 дел об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, этой весной в Омске сложилась критическая ситуация с дорогами. Омичи неоднократно жаловались на плохие дороги и даже устраивали по этому поводу акции протеста.

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До 20 июля в Омске планируют привести в порядок 21 дорогу. На эти цели из регионального дорожного фонда выделено 643 млн рублей. Кроме того, на городские дороги потратят 500 млн рублей из выделенных правительством России 750 млн.

Реконструкция к юбилею

Реконструкция «Омской крепости» ведется в две смены, в работах задействовано порядка 400 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Уточняется, что ход восстановления историко-архитектурного комплекса контролируют специалисты департамента строительства городской администрации. В настоящее время проводится усиление несущих конструкций аварийных зданий, укрепление фундаментов, работы по прокладке инженерных коммуникаций и так далее.

Добавим, работы планируют выполнить к празднованию 300-летия Омска (до августа 2016 года — прим. ИА REGNUM).

Согласно проектно-сметной документации, реконструкция «Омской крепости» подразумевает реставрацию существующих каменных зданий постройки середины XIX века «с приспособлением их под современное использование». Работы необходимо выполнить на шести объектах — это здания арсенала, кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза, казармы 1823 года постройки и казарм дисциплинарных рот 1833 года постройки.

В мэрии рассказали, что в перспективе в них планируют разместить мастерские народных промыслов, музей оружия, интерактивный музей с выставочными залами, центр изучения славянских традиций, музей архитектуры и градостроительства и пр. Всем зданиям необходимо вернуть исторический внешний облик с восстановлением конструктивных архитектурных деталей.

Дело Гамбурга

В Омске продолжается оглашение приговора по делу бывшего первого вице-губернатора Омской области Юрия Гамбурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в Центральном районном суде города Омска.

В суде отметили, что приговор планируют огласить сегодня, более подробная информация, возможно, будет известна к 18:00 по местному времени.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в совершении семи преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), и одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

В суде установлено, что в 2008—2012 годах Гамбург, являясь директором департамента имущественных отношений администрации Омска, совместно со своим первым заместителем Вадимом Меренковым совершил ряд действий, направленных на отчуждение муниципального недвижимого имущества. В облпрокуратуре уточнили, что в результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам города Омска и Омской области был причинен ущерб в размере более 200 млн рублей.

18 мая в прениях сторон гособвинитель предложил суду назначить Юрию Гамбургу наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 3 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

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