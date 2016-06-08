Донецк, 8 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. На Донетчине под артобстрел попала территория Донецкой фильтровальной станции. На момент обстрела на станции шла разгрузка контейнеров с хлором. Об этом вчера, 7 июня, сообщила пресс-служба КП «Вода Донбасса», передает ИА REGNUM.

reporter.dn.ua Донецкая фильтровальная станция после обстрела

Компания призвала стороны конфликта в Донбассе воздержаться от ведения боевых действий вблизи объектов КП «Вода Донбасса» из-за угрозы масштабной экологической катастрофы. «Донецкая фильтровальная станция, которая находится в так называемой «серой зоне» — между Авдеевкой и Ясиноватой, 6 июня подверглась обстрелу в момент выгрузки контейнеров с хлором. Мы неоднократно сообщали о возможных катастрофических последствиях в случае попадания осколков в контейнер с хлором. В зоне поражения может оказаться огромное количество людей», — говорится в сообщении.

В то же время 8 июня ДАН информирует, что прошлой ночью в г. Докучаевске (Донетчина, под контролем ДНР) украинские войска из БМП-1 обстреляли местный нефтеперерабатывающий завод. Также, в результате попадания мины калибра 120 мм в городе был поврежден частный дом и бассейн. Кроме того, по словам главы поселковой администрации Зайцево (входит в состав Горловки, Донетчина, под контролем ДНР) Ирины Дикун, в результате ночных боев были повреждены 10 жилых домов. «Ночью украинские силовики вели массированный минометный обстрел нашего поселка. В результате получили повреждения дома на улицах Рыбалко, 77 и 75, Полетаева, 176 и 178, Карбышева, 144 и 158, Руднева, 124 и 128 и Лациса, 15 и 25», — рассказала Дикун.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня источник в военном ведомстве ДНР отметил, что прошлой ночью на Донетчине подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Докучаевск, Спартак и Красный Партизан. По его словам, украинские силовики вели огонь с позиций в Новотроицком, Новоселовке Второй и Авдеевке. При этом ВСУ выпустили 49 мин калибра 120 мм.