Чебоксары, 8 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Рассмотрение вопроса о прожиточном минимуме на заседании чувашского правительства вылилось в резкую критику министров. Причиной стали растущие цены на продукты питания, которые контрастировали с ценами в соседних регионах Поволжья. «Вы же комплексно обязаны оценивать, товарищи министры. Или вы слепые, полуслепые стали, кроме цифр ничего не видите, что происходит в реальной жизни», — заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев министрам экономики и труда, поручив премьеру «посадить их за стол, убедить» в цифрах, представленных в законопроекте, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

ИА REGNUM Наибольший рост цен произошёл на овощи и фрукты в Чувашии

Законопроект о величине прожиточного минимум на душу населения представил глава Минтруда Чувашии Сергей Димитриев. По его словам, в I квартале 2016 года по сравнению с IV кварталом 2015 года показатель увеличилась на 3,8% и достиг 8375 рублей. В абсолютном выражении рост составил 304 рубля (в РФ — 324 рубля). В том числе прожиточный минимум для трудоспособного населения было предложено установить в размере 8854 рубля, для пенсионеров — 8628 рублей, для детей — 8555 рублей.

Министр напомнил, что величина прожиточного минимума «рассчитывается на основании данных Чувашстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продуты питания, непродовольственные товары, услуги», а также данных о расходах по обязательным платежам и сборам. Определение величины прожиточного минимума необходимо для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации республиканских социальных программ, оказания необходимой государственной социальной поддержки малоимущим гражданам.

Сергей Димитриев сообщил, что наибольший рост цен произошёл на продовольственные товары (на 118 рублей), что обусловлено удорожанием продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. Больше всего выросли цены на овощи и фрукты (на 86,7 рублей). Непродовольственные товары подорожали на 84 рубля, цены на услуги выросли на 80 рублей, расходы на обязательные платежи — на 22 рубля.

«Если сравнивать цены по Приволжскому федеральному округу, то в принципе мы остались на пятом месте снизу. Как и было в IV квартале», — сказал глава Минтруда Чувашии, указывая на подготовленные слайды с цифрами. Он отметил, что в Поволжье наибольший рост величины прожиточного минимума за указанный произошёл в Пермском крае (на 1200 рублей) и Кировской области (на 900 рублей).

Взгляд главы Чувашии Михаила Игнатьева упал на выбивающуюся из общей поволжской статистики Мордовию, где рост, судя по озвученным данным, составил 48 рублей.

«Мордовия тоже национальная республика, сельскохозяйственный регион. У них — 48 рублей, у нас — 304. Покопались в цифрах? Вы с этими регионами сравнивайте», — хмуро заметил Михаил Игнатьев, напомнив, что цена вопроса — 7 млрд рублей, которые выделяются на предоставление «53−54 видов субсидий» в Чувашии.

Сергей Димитриев признался, что «сейчас не готов ответить». «Тогда надо с Мордовии продукты возить подешевле, чтобы дешевле продавать и услуги оказывать соответственно», — с раздражением в голосе предложил глава Чувашии.

«Или они в одних местах цены берут, и статистику отслеживают, или вы просто пустили на самотёк», — повышая тон, предположил Михаил Игнатьев, обращаясь к министру труда и социальной защиты. Глава Чувашии призвал чиновника не быть бюрократом, а съездить на рынки и в сетевые магазины, чтобы сравнить цены со статистическими данными и если нужно, «спорьте» с Чувашстатом.

«Вообще не понятно», — Михаил Игнатьев выглядел растерянным. В надежде всё-таки получить разъяснения он обратился к вице-премьеру — главе Минэкономики Владимиру Аврелькину: «Почему у нас цены так выросли? Вы у нас торговлю курируете».

Министр экономики сослался на особенности потребительской корзины, которая «у каждого из регионов разная». «Нельзя сопоставлять, условно говоря, Республику Мордовия и Чувашскую Республику, потому что работа внутри потребительской корзины совершенно разная», — пустился в пояснения Владимир Аврелькин, начав подробно описывать долю продуктов в структуре потребления. К примеру, выяснилось, что в Чувашии один житель в среднем потребляет по 3 кг капусты и 3 кг яблок — данные продукты в числе лидеров ежемесячного рациона.

Это вызвало ещё большее раздражение у Михаила Игнатьева. «Сейчас пытаетесь оправдаться. Потребительскую корзину тогда в Мордовии покажите и в Чувашии. Вы же комплексно обязаны оценивать, товарищи министры. Или вы слепые, полуслепые стали, кроме цифр ничего не видите, что происходит в реальной жизни. Иван Борисович (премьер-министр Чувашии Иван Моторин, ИА REGNUM), после Кабмина прошу посадить их за стол, пускай докажут, убедят. Автор проекта документа ответит полностью. Если на самом деле есть какие-то недоработки, соответственно придется привлечь их к ответственности. Министры не должны превращаться в бюрократов. Вы должны управлять процессами», — отчитал глава Чувашии членов своего правительства.

Глава Минтруда парировал, что «по этим документам погрешности нет».

«Я не удовлетворён остался, потому что вы не ответили на мой вопрос. Оба министра. Хотя все согласовали», — закрыл обсуждение Михаил Игнатьев.