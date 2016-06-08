Асмэра, 8 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Следственная комиссия ООН обвинила 8 июня лидеров Эритреи в преступлениях против человечности, в том числе пытках, изнасилования и убийствах, а также призвала Совет Безопасности ООН наложить санкции на страну и передать дело в Международный уголовный суд, сообщает Reuters.

Эжен Делакруа. Смерть Сарданапала. 1827

Эти преступления, в том числе введение бессрочной военной службы, которая принимает характер рабства, как отмечают эксперты международной организации, были совершены с 1991 года, когда в стране закончилась война за независимость.

«Отдельные лица, в том числе находящиеся на самых высоких постах государства, правящей партии — Народный фронт за демократию и справедливость — и представители военного командования несут ответственность за преступления против человечности и другие грубые нарушения прав человека», — говорится в докладе комиссии.

Эксперты отмечают, что за год, прошедший с публикации подобного доклада, в котором указывалось, что в стране широко применяются внесудебные казны, пытки, половое рабство и принудительный труд, ситуация ничуть не изменилась.

Посетили страны не должны давать обмануть себя «общим ощущением спокойствия и порядка» в столице Асмаре, поскольку основное число преступлений совершается в лагерях военной подготовки, а также центрах задержания, отмечается в докладе.