Санкт-Петербург, 8 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Схема развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Ленинградской области будет создана к середине 2017 года. Об этом сегодня в ходе совещания в областном правительстве сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам губернатора, в Ленобласти на протяжении многих лет ведутся работы по модернизации объектов водной инженерии. Так, в 2014 году объем бюджетных инвестиций на эти цели составил 834,5 млн рублей, в 2015-м — 1 млрд 18,25 млн рублей, а на 2016 год запланированная сумма составляет 1 млрд 0,4 млн рублей. Однако эти средства являются лишь точечными мерами.

На сегодняшний день, согласно федеральному законодательству, схемы водоснабжения и водоотведения должны разрабатывать муниципальные образования, которые не в полной мере учитывают особенности социально-экономического развития региона, повышение стандарта качества жизни и специфику водного хозяйства Ленобласти.

А создание единой региональной схемы позволит повысить эффективность капиталовложений в существующие схемы водоснабжения и водоотведения и рациональность использования водных ресурсов, а также улучшить экологическую обстановку в регионе.

По словам Александра Дрозденко, до конца года планируется подготовить конкурсную документацию, и уже в четвертом квартале будет объявлен конкурс. Срок разработки схемы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассчитывают сократить до 9 месяцев. Тогда уже к середине 2017 года схема будет готова.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут представители профильных комитетов, муниципалитетов Ленобласти, специалисты петербургского и областного «Водоканала».

Общий объем капиталовложений в модернизацию системы водоснабжения и водоотведения Ленинградской области составит не менее 30 млрд рублей.