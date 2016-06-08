Архангельск, 8 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум. «Любое дополнительное взимание денег в нынешней экономической ситуации, к примеру, плата за въезд в город, вызовет лишь социальное напряжение в обществе. Непонятно, на что собранные денежные средства будут потрачены», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по промышленной политике, транспорту, связи и экологии Эрнест Белокоровин.

Alexey Ivanov Платный въезд

Депутат считает, что подобных инициатив было принято уже много, но никакого положительного эффекта они не дали.

«Если дополнительная плата за что-то взимается, то население должно знать, на что будут потрачены собранные денежные средства. Инициатива сделать платным въезд в город смахивает на ситуацию с капитальным ремонтом. Деньги собрали, но вразумительного ответа, на что они потрачены, так и не прозвучало. Сейчас тот период, когда у государства нет денег, и оно всеми силами и способами начинает вводить дополнительные налоги, сборы и поборы. К сожалению, из этого ничего не получится, так как платежеспособность населения не растет, а падает», — считает Эрнест Белокоровин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 июня, депутаты и общественники вышли к зданию Госдумы РФ, чтобы выразить протест законопроекту, позволяющему региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения любых транспортных средств путём взимания платы. Рассмотрение закона должно было состоятся 7 июня, но обсуждение инициативы перенесли на осень.