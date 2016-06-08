Черкесск, 8 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Выставка картин и скульптур народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели открылась 8 июня в столице Карачаево-Черкесии. В картинной галерее республиканского историко-культурного и природного музея-заповедника выставлены около 50 работ мастера, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

tsereteli.ru Зураб Церетели

Жители и гости столицы республики смогут увидеть 24 графических и 35 живописных работ Церетели, а также две скульптуры, вес каждой из которых достигает 150 кг. Экспозицию дополнят пять жанровых бронзовых рельефов и десять эмалевых картин, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

Среди экспонируемых произведений композиционные портреты, натюрморты с изображением цветов, малая пластика из серии «Горожане», скульптурная композиция «Пиросмани и Руссо» и другие работы.

Открывая выставку, дочь художника Елена Церетели сказала, что Карачаево-Черкесия — второй регион на Северном Кавказе, где выставляются произведения ее отца. Сам он также планирует посетить республики в последние дни выставки, которая продлится до 10 июля. Ожидается, что художник не только встретится с местными жителями, но и проведет мастер-класс.

Напомним, в 2010 году бывший в то время губернатором Ставропольского края Валерий Гаевский предложил Зурабу Церетели построить памятник единства кавказских народов в столице недавно образованного Северо-Кавказского федерального округа — Пятигорске. Поблагодарив за предложение, художник сказал, что на Кавказе есть много объединительных символов и члены Академии художеств возьмутся за их творческое воплощение.

В 2010 году Церетели был награжден высшей наградой Республики Северная Осетия-Алания — медалью «Во славу Осетии» за памятник погибшим при теракте в Беслане, установленный в Москве.