Москва, 8 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В ночь с 7 на 8 июня показания термометров в Центральной России, включая Москву, были минимальными с начала лета, сообщает 8 июня центр погоды «Фобос».

Исаак Левитан. Бульвар. 1883

К утру температура воздуха в регионе составляла всего от +2 до +7 градусов, однако заморозков не было из-за плотной дождевой облачности и высокой относительной влажности. В столице столбик термометра показал +6,1 градуса, а в Подмосковье — от 3 до 6 выше нуля.

Днем 8 июня, по данным Гидрометцентра, в Москве будет переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 13−15 градусов тепла, будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5−10 метров в секунду.

В ночь на четверг, 9 июня, местами пройдет небольшой дождь, ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4−9 метров в секунду. Днем в столице будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, местами гроза, воздух прогреется до 14−16 градусов, ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5−10 метров в секунду, при грозе с порывами до 12−17 метров в секунду.