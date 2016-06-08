Москва, 8 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Генпрокурор Юрий Чайка настаивает на законодательном запрете для привлекавшихся за экстремизм и терроризм возглавлять религиозные организации или выполнять функции священнослужителей, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня. «Укреплению законности способствовало бы установление правового запрета для лиц, привлекающихся за экстремистские либо террористические правонарушения к уголовной либо административной ответственности, быть руководителем или служителями культа в религиозных организациях», — заявил Чайка в Госдуме, отметив, что подобное ограничение в законе предусмотрено — но только для их учредителей.

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«Считаем, что для обеспечения необходимого уровня безопасности следует внести соответствующую поправку в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях», — заявил Генпрокурор.

Он напомнил, что в 2015 году выявлена почти 1 тыс. нарушений закона о религиозных объединениях и противодействии экстремизму. «Сегодня сторонники радикальных исламских учений, прошедшие обучение в религиозных центрах за рубежом, пытаются распространить чуждую идеологию и влияние среди верующих. Причем граждане, попавшие в поле зрения правоохранительных органов в связи с осуществлением экстремисткой деятельности, нередко возглавляют религиозные организации или выполняют в них функции священнослужителей», — указал он. «Такие факты отмечались в таких республиках, как Башкортостан, Дагестан, Северная Осетия-Алания, Татарстан. Тем самым создаются опасные предпосылки для распространения религиозного экстремизма», — подчеркнул Чайка.