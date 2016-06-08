Киев, 8 июня, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко подписал Указ «О Национальном координационном центре кибербезопасности». Данным документом предусмотрено создание специального центра кибербезопасности. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба главы государства, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Деятельность Центра позволит обеспечить координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны Украины во время реализации Стратегии кибербезопасности Украины, повысить эффективность системы государственного управления в формировании и реализации государственной политики в сфере кибербезопасности», — отмечается в материале.

Сообщается, что правовым основанием разработки этого положения стал указ Порошенко от 15 марта 2016 года №96, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года «О Стратегии кибербезопасности Украины».

Справка: НКЦК — рабочий орган при СНБО. В его задач входит: анализ состояния кибербезопасности; состояния готовности субъектов обеспечения кибербезопасности к выполнению задач по вопросам противодействия киберугрозам; состояния исполнения требований законодательства кибернетической защиты государственных электронных информационных ресурсов, информации и тому подобное. При этом центр осуществляет прогнозирование и выявление потенциальных и реальных угроз в сфере кибербезопасности Украины.

Напомним, 30 апреля Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел Украины сообщил, что Япония готова оказать Украине финансовую, консультативную и экспертную помощь в развитии кибернетической безопасности. По словам чрезвычайного и полномочного посла Японии в Украине Шигеки Суми, одним из ключевых направлений сотрудничества Украины и Японии по реформированию полиции является кибербезопасность. Он сказал, что Япония поддерживает шаги МВД Украины «по созданию и развитию киберполиции и готова оказывать финансовую, консультативную и экспертную помощь».