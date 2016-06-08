Найроби, 8 июня, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Обезьяна, которая 7 июня забралась на гидроэлектростанцию и свалилась на трансформатор, оставила без электричества всю территорию Кении. Об этом, как передает ВВС, сообщили в компании-оператора электростанции.

Pixel-mixer Обезьяна

«В результате (падения обезьяны) трансформатор выключился, что спровоцировало потерю 180 мегаватт мощности и цепную реакцию, которая и привела к общенациональному блэкауту», — говорится в сообщении.

При этом энергетики отмечают, что сама обезьяна успешно пережила падение и не получила серьезных травм.

Представители компании пообещали предпринять дополнительные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.