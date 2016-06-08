Новосибирск, 8 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. У новосибирского футбольного клуба «Сибирь» сменился генеральный директор. Как сообщили ИА REGNUM в ФК, по решению учредителей пост с сегодняшнего дня занял Семён Семененко.

spartak-nalchik.com ФК «Сибирь»

Семён Семененко родился 9 июля 1981 года в Новосибирске. В бытность футболистом выступал за «Сибирь», «Сибирь-2», московский «Локомотив», тольяттинскую «Ладу» и другие команды. С февраля 2016 года стал исполнительным директором Новосибирской областной федерации футбола.

Ранее пост гендиректора ФК занимал Константин Кричевский. В 2015 году ветераны новосибирского футбола и общественники потребовали сменить руководство из-за неудовлетворительных результатов. Кричевский продолжит работу в структуре ФК «Сибирь».