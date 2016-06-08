Каракас, 8 июня, 2016, 12:42 — ИА Регнум. «1,3 миллиона подписей из почти 2 миллионов, собранных в поддержку референдума о досрочном прекращении полномочий президента Венесуэлы Николаса Мадуро, признаны действительными Национальным избирательным советом. Для первого этапа подготовки к плебисциту им надо было собрать лишь около 200 тысяч. Чтобы приступить ко второму этапу подготовки к референдуму, противникам Мадуро нужно теперь заручиться поддержкой 20% граждан страны — то есть собрать 4 миллиона подписей. Если они смогут сделать это в июле, то всенародное голосование по вопросу об отставке президента может теоретически пройти уже в октябре», сообщает Euronews.

Agencia de Noticias ANDES Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле продолжаются многотысячные акции протеста с требованием проведения референдума об отставке Николаса Мадуро.